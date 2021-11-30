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Общество30 ноября 2021 14:32

Более 11,3 тысячи сообщений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

Трансляция пройдет 1 декабря в 12:00
Светлана ОВДЕЙ
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Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 11,3 тысячи сообщений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 1 декабря с 12:00 в эфире телеканала «Кубань 24», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего от населения принято 11365 вопросов, из них 9126 – отправлены в социальных сетях и мессенджерах, 2239 - по многоканальному телефону региональной администрации. Подчеркивается, что большое количество сообщений поступило из Красноармейского, Тбилисского, Новопокровского, Выселковского и Славянского районов.

Основные темы, по которым принимают обращений, - коммунальное хозяйство, транспорт и дороги, введение и использование QR-кодов, соцобеспечение, строительство и архитектура.