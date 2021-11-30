Погода на 1 декабря 2021 в Краснодаре обещает быть дождливой

В Краснодаре 1 декабря прогнозируют дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день зимы погода в Краснодаре обещает быть дождливой. Ночью и утром в краевой столице прогнозируют осадки, а днем в городе будет сухо. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, ночью и утром - 15-20, а днем - 9-14. Воздух 1 декабря прогреется ночью и днем до 5 – 7 градусов.

Напомним, на Кубани объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, а на курортах края возможно формирование смерчей.