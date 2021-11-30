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Происшествия30 ноября 2021 16:31

Неизвестный обещал взорвать отель в Анапе, если ему не переведут 10 тыс рублей

Злоумышленник дал 24 часа на выполнение его приказа, однако сообщение с угрозами прочитали только спустя два дня
Евгения ХАЛИКОВА
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Полиция ищет злоумышленника, сообщившего о бомбе в отеле

Полиция ищет злоумышленника, сообщившего о бомбе в отеле

Фото: Тимур ХАНОВ

Хозяйка гостиницы в Анапе два дня не проверяла сообщения, поступившие на рабочий мобильный телефон, а когда прочитала, сразу же набрала номер местного полицейского участка. Неизвестный абонент угрожал взорвать отель, если на его электронный счет не переведут 10 тысяч рублей.

- Сообщение с угрозами поступило 25.11.2021, информация об этом была передана в дежурную часть ОМВД по Анапе 27.11.2021. На место выехал кинологическая группа, - сообщил «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

Взрывотехники проверили здание отеля и прилегающую территорию. Опасных предметов обнаружено не было. Полицейские устанавливают личность «телефонного террориста»,