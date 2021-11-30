На инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край представит 50 проектов

В Сочи пройдет Всероссийский инвестиционный форому. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край готовится к участию во Всероссийском инвестиционном форуме, который пройдет с 17 по 19 февраля в Сочи. Как сообщили в краевой администрации, стенд с деловыми предложениями региона будет включать в себя более 50 проектов. В основном, они касаются развития санаторно-курортной зоны, улучшения городской среды, транспортной инфраструктуры и промышленности.

–Российский инвестиционный форум - крупнейшее деловое событие. Мы готовы продемонстрировать инвестиционный потенциал Краснодарского края. До конца декабря совместно с муниципалитетами отбираем перспективные проекты, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Общая концепция стенда еще разрабатывается. Известно, что экспозиция будет посвящена реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда. Организаторы Всероссийского инвестиционного форума уже сообщили, что мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидтребований.