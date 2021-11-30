Из-за ураган в Сочи не смогли приземлиться два самолета

Из-за урагана в расписании аэропорта Сочи изменения. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи бушует непогода. Из-за шквалистого ветра и грозы два рейса, направляющиеся в воздушную гавань курорта, были перенаправлены в Краснодар на запасной аэродром.

- Рейс 6561 АК «Россия» Санкт-Петербург-Сочи, на борту которого находятся 100 пассажиров, из них 4 детей и рейс 377 АК «Ютэйр» Краснодар-Сочи с 58 пассажирами, в целях безопасности были развернуты на подлете к Сочи, - сообщил подробности руководитель по связям с общественностью аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин.

Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Сочи, отменены несколько рейсов, вылетающих из южной гавани поздно вечером.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории Сочи до 1 декабря. В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/с. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/с.