Град выпал в Курганинском районе

в Курагинском районе выпал град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Новоалексеевской Курганинского района выпал град. Льдинки были небольшого размера, но повредили несколько хозпостроек жителей станицы. Также в районе идет сильный дождь и местные власти опасаются подъема уровня рек. За ситуацией на территории Краснодарского края, где с 29 ноября действует штормовое предупреждение, следят в краевом Оперативном штабе.

- В ряде поселений идет сильный дождь. На данный момент обращений от жителей не поступало, - сообщил «КП»-«Кубань» оперативный дежурный.

Также режим повышенной готовности введен в Крымском районе Кубани. Здесь он будет действовать до 6 декабря. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.