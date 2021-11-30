Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 ноября 2021 17:57

Град выпал в Курганинском районе

В ряде районов Кубани введен режим повышенной готовности
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
в Курагинском районе выпал град

в Курагинском районе выпал град

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Новоалексеевской Курганинского района выпал град. Льдинки были небольшого размера, но повредили несколько хозпостроек жителей станицы. Также в районе идет сильный дождь и местные власти опасаются подъема уровня рек. За ситуацией на территории Краснодарского края, где с 29 ноября действует штормовое предупреждение, следят в краевом Оперативном штабе.

- В ряде поселений идет сильный дождь. На данный момент обращений от жителей не поступало, - сообщил «КП»-«Кубань» оперативный дежурный.

Также режим повышенной готовности введен в Крымском районе Кубани. Здесь он будет действовать до 6 декабря. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.