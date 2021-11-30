Ураган повалил 20 деревьев в Сочи

В Сочи падающее дерево едва не придавило семью. Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным гидрометцентра, в Сочи бушует ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду. Этого уже хватило, чтобы повалить около 20 деревьев на городских улицах. Одно из них едва не упало на мать с ребенком, шедших по переходному тротуару. Сейчас поваленные на проезжую часть стволы уже распиливают и убирают сотрудники оперативных служб.

Ход ликвидации последствий разгула стихии контролирует глава Сочи Алексей Копайгородский. Как сообщили в мэрии, прогнозы погоды на будущие сутки также неблагоприятный, поэтому в городе сохраняется режим повышенной готовности.

- Жители, руководители социальных учреждений, объектов санаторно-курортной отрасли были заранее оповещены об ухудшении погодных условий. Все городские и ресурсоснабжающие организации переведены в режим повышенной готовности, - уточнили в администрации курорта.

Жителям и гостям Сочи необходимо придерживаться мер предосторожности: отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.