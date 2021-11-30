В Центр управления регионом Кубани за год поступило около 80 тысяч сообщений

Жалобы жителей региона в соцсетях не остаются без внимания властей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр управления регионов подводит итоги первого года работы. Структура была создана год назад по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Как уточнили в краевой администрации, задача Центра в сборе жалоб и вопросов жителей региона, которые они оставляют в соцсетях. Затем эти сообщения передаются далее в профильные управления. Ответ органов властей доводится до адресата.

– Каналы доставки информации и аудитория сильно меняются, и для нас стало большим подспорьем, что появилась структура, которая может профессионально и оперативно работать в интернет-среде. Департамент информационной политики помогает Центру управления регионом, а органам власти освещать решение вопросов жителей, поступивших в социальные сети, – рассказала руководитель краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

За год сотрудники учреждения обработали не менее 80 тысяч обращений, по которых были опубликованы в местных СМИ около 2 тысяч материалов. В ряде случаев проблему удается решить в течение суток. Подобные ЦУР открыты в 37 городах и районах Краснодарского края.