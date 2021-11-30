Рост индекса производства на Кубани составил 112,8%

В регионе вырос индекс производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе рост индекса промышленного производства с начала 2021 года составил 112,8%. Как сообщили в администрации Краснодарского края, местные предприятия стали больше производить мебели, одежды, электронных изделий и металлоконструкций.

– В целом с начал текущего года промышленники региона реализовали продукцию на сумму почти 340 млрд рублей с ростом на 32,6% относительно аналогичного периода прошлого года, – рассказал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Положительно повлияла и поддержка, которую оказывают предпринимателям в краевой администрации. Предприятия могут рассчитывать на субсидии в рамках государственных и региональных программа по развитию бизнеса. За 10 месяцев с начала 2021 года в краевой бюджет по основным видам деятельности, относящимся к промышленности было перечислено почти 15 млрд млрд рублей. Если сравнить с показателями за аналогичный период в прошлом году, то рост составит 158,5%.