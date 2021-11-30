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Общество30 ноября 2021 19:35

Жители Геленджика решают на что потратить курортный сбор

На сайте городской администрации идет голосование
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Геленджика решат сами на что потратить курортный сбор. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Жители Геленджика решат сами на что потратить курортный сбор. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике приступили к обсуждению на что потратить курортный сбор. По закону, эти средства могут пойти только на благоустройство территории курорта. На сайте администрации Геленджика открыто голосования, принять участие в котором могут все жители города.

- На выбор – несколько пунктов. Среди них: благоустройство парковой зоны, обустройство детских спортивно-игровых площадок в сельских округах муниципального, устройство тематической архитектурной подсветки на набережной с. Дивноморское и устройство скейт-парка в Геленджике, - рассказали в мэрии курорта о голосовании

Благодаря программе в прошлом году на набережной города появились три обзорных бинокля, в спальных микрорайонах установили детские и спортивные площадки. Голосование за объекты, которые появятся в 2022 году, продлится до 3 декабря 2021 года.