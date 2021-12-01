Житель Кубани получил ожог глотки, выпив жидкость для очистки труб

Житель станицы Каневской перепутал жидкость для очистки труб с водой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В больницу Каневского района 28 ноября поступил пациент с ожогом ротовой полости и глотки. Согласно должностной инструкции, врачи сообщили о пациенте в дежурную часть.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, травмы 69-летний мужчина получил, выпив химическое вещество.

- Диагноз "химический ожог ротовой полости и глотки". Выпил жидкость для очистки труб, уточнил детали происшествия «КП»-«Кубань» источник в районном УВД.

Пока неизвестно, что толкнуло жителя Каневской на такой поступок: невнимательность или неразборчивость в горячительных напитках. Пожилому человеку придется провести на больничной койке не менее недели.