Гранату времен войны нашли во время строительства дороги на Кубани

Во время дорожных работ строители нашли ручную гранату Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опасную находку обнаружили рабочие, прокладывающие автомобильную дорогу в сторону Крыма. Во время дорожных работ в Красноармейском районе был найден боеприпас, напоминающий ручную оборонительную гранату «Ф-1». Как сообщил источник в правоохранительных органах, «лимонка» была без чеки и сильно изъедена коррозией. Было невозможно предсказать, как поведет себя снаряд, лежащий здесь со времен Великой Отечественной войны.

- Приняты меры к оцеплению и охране указанного снаряда. Осуществляется ежесуточная охрана силами четырех сотрудников, - сообщили «КП»-«Кубань» в ОМВД по Красноармейскому району.

Разминировать снаряд будут саперы. Они осмотрят находку и примут решение - везти гранату на полигон или же нейтрализовать ее на месте.