Полицейская машина с включенными спецсигналами перевернулась из-за подрезавшего ее грузовика на Кубани

В Северском районе перевернулась патрульная машина полицейских Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Ильском Северского района следственно-оперативная группа ехала на место преступления, а попала в тяжелую аварию. Служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками двигался по поселковой дороге, когда путь преградил грузовой автомобиль, водитель которого совершил неожиданный маневр, перестроившись из правого ряда в левый, не предоставив при этом преимущество движения следовавшей рядом патрульной машине.

- Водитель служебного автомобиля, двигаясь в левом ряду на опережение неустановленного грузового автомобиля, прибегнул к экстренному торможению и допустил опрокидывание автомобиля, - сообщил подробности аварии источник в правоохранительных органах.

В итоге женщина-полицейский получила закрытую черепно-мозговую травму головы, ушиб головы и сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в хирургическое отделение больницы Северского района. Водителю оперативной группы помощь медиков не понадобилась.

По данному факту возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Назначена служебная проверка.