Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 декабря 2021

В первый день зимы жители Сочи останутся без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Сочи 1 декабря ждет неприятный сюрприз: в трех внутригородских округах запланированы веерные отключения электроэнергии. Как заверили в городских электросетях, это вынужденная мера, и направлены они на предупреждение потенциальных аварийных ситуаций.

В Адлерском районе из-за ремонтных работ на электрооборудовании без света останутся жители улиц: Энергетиков, Суздальская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Лавровая, Попова, Дачная, Славянская, Малиновая, Петрозаводская, Гастелло, Мостовая, Кузнечная, Ленина, а также Пансионат Кудепста.

В Хостинском районе по этим же причинам будут обесточены дома на улице Володарского.

В Центральном районе благ цивилизации лишатся обители улиц: Пластунская, Тоннельная, Севастопольская, Параллельная, Волгоградская, Невская, Чапаева, Волжская, Виноградная, Анапская, Полтавская, Макаренко, 60 лет ул. ВЛКСМ, Роз, Северная и Конституции СССР.