У военных водолазов Черноморского флота начался новый учебный год

Это единственный подобный комплекс в стране. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота с 1 декабря начался новый учебный год В роли слушателей учебных дисциплин – военные водолазы. Они отрабатывают навыки водолазной подготовки на уникальном учебно-тренировочном комплексе «Афалина», аналогов которому в России больше нет.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморфлота, учебно-тренировочный комплекс открыли в 2020 году. Имитация глубоководного пространства здесь максимально приближена к реальности.

- Уникальность первого в Военно-Морском Флоте России учебно-тренировочного комплекса заключается в оборудовании учебного места, позволяющего отрабатывать более 10 элементов водолазной подготовки, в том числе нормативы по водолазным спускам, входу водолаза в торпедный аппарат и в водолазную башню, - рассказали «КП»-«Кубань» в пресс-службе штаба Черноморского флота.

Одновременно в тренажере смогут проходить подготовку до 25 военных водолазов. После их знания пригодятся, например, в случаях проведения эвакуации с терпящей бедствие подлодки или тонущего корабля. Занятия проходят под наблюдением инструкторов. После и учащиеся и командование разбирают наиболее проблемные моменты и допущенные ошибки.