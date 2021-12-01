Что произошло за ночь 1 декабря в Краснодарском крае: В Славянске-на-Кубани «заминировали» торговый центр

Минирование ТЦ в Славянске-на-Кубани оказалось ложным Фото: кадр из видео

Что произошло за ночь 1 декабря 2021 года. В Славянске-на-Кубани «заминировали» торговый центр. Поступившее сообщение оказалось ложным.

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