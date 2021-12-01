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Происшествия1 декабря 2021 5:36

Упавшие деревья парализовали работу общественного транспорта в Краснодаре

Из-за сильного ветра они обрушились на рельсы
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/kttu_krd

Фото: instagram.com/kttu_krd

Работу трамваев и троллейбусов в Краснодаре парализовали упавшие деревья. Из-за сильного ветра они рухнули на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Отмечается, что приостановлено движение трамваев по улицам Коммунаров и Минской. В Юбилейном микрорайоне на пути упало рекламное полотно.

- В микрорайоне Гидростроителей на контактную сеть упало дерево, – добавили в пресс-службе организации.

Отмечается, на месте работают специалисты МУП «КТТУ» и сотрудники МЧС. Они ликвидируют последствия аварий.