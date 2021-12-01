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Происшествия1 декабря 2021 5:52

Владелец похоронного бюро пойдет под суд за надругательство над телом в Тимашевске

Он подвез его к администрации района
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Получив отказ в морге, сотрудник ритуального агентства привез труп к городской администрации. фото: стоп-кадр из видео

Получив отказ в морге, сотрудник ритуального агентства привез труп к городской администрации. фото: стоп-кадр из видео

Владелец похоронного бюро пойдет под суд за надругательство над телом в Тимашевске. Он подвез его к местной администрации.

Прокуратура Тимашевского района передала в суд дело в отношении 41-летнего бизнесмена. Он обвиняется в надругательстве над телом, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее мы писали, что мужчина на носилках подвез умершую к зданию администрации района. По его словам, на отчаянный шаг он пошел из-за отказа местного морга принять тело.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Красноармейского района. Оно передано в суд.