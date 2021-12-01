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Общество1 декабря 2021 6:01

Около пяти тысяч роз украсят парк «Ривьера» в Сочи

Они появятся уже в следующем году
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Около пяти тысяч роз украсят парк «Ривьера» в Сочи Фото: sochi.ru

Около пяти тысяч роз украсят парк «Ривьера» в Сочи Фото: sochi.ru

Около пяти тысяч роз украсят парк «Ривьера» в Сочи. Они появятся уже в следующем году.

Отмечается, что коммунальщики украсят Зеленый театр в центре курорта. Само здание станет крытым. Благодаря этому концерты здесь будут проходить весь год.

- Здесь появятся новые арки, зеленые лабиринты. В лесопарке строится бесплатная детская площадка. Она выполнена из массива акации, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отмечается, что в ближайшее время в парке «Ривьера» появится экозона. Она будет состоять из скульптур, сделанных из переработанных материалов.