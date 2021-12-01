Ураган повредил минимум 15 машин в Краснодар Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ураган повредил минимум 15 машин в Краснодаре. Мощный ветер обрушился на Кубань ночью.

Отмечается, что пострадали автомобили на улицах Сормовской, Уральской, Садовой и других. Машины получили механические повреждения из-за рухнувших деревьев, шифера, мусорных баков, ограждения и рекламных щитов.

Упавшие ветки парализовали движение на улицах Чапаева и Азовской и повредили линии электропередачи на Коммунаров и Циолковского.

Напомним, что на пике порывы ветра в Краснодаре достигали 29 м/с.

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