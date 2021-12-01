15 котельных обновили в 2021 году на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

15 котельных обновили в 2021 году на Кубани. Это было сделано в рамках концессионных соглашений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что модернизированные котельные заработали в Ленинградском, Успенском, Ейском, Северском и Кущевском районах. Общий объем инвестиций в проекты составил 102,7 миллиона рублей.

Благодаря обновлению котельных на Кубани улучшилось качество теплоснабжения и снизилась кредиторская задолженность предприятий.

Помимо модернизации существующих объектов, за последний год в Краснодарском крае возвели 11 новых комплексов для выработки пара и горячей воды.