Кубанские предприятия увеличат производительность онлайн Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия увеличат производительность онлайн. Об этом заявили владельцы пяти компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что участие в проекте «Цифровая экосистема производительности» примут 10 предприятий со всей России. Половина из них – кубанские компании.

- В «Цифровой экосистеме производительности» охрана труда объединена с производительностью, мы видим большую перспективу в развитии этого направления в рамках национального проекта, – подчеркнул заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Иван Костин.

Отмечается, что стоимость новой экосистемы составят около 3,2 миллиардов рублей. Участники национального проекта получат бесплатный доступ к платформе. Остальные желающие получают возможность приобрести отдельные пакеты и сервисы лично.

Отмечается, что через два года – к 2024-му – услуги и опции системы будут доступны как минимум для пяти тысяч компаний. Участниками проекта от Кубани стали фирмы: «АС-Строй», «Лига-Пак», «Пищтех», НПК «ПАНХ», «Горница».

Благодаря платформе компании увеличит выручки, снизят издержки и усовершенствуют производство.