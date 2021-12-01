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Общество1 декабря 2021 6:45

Жилой комплекс за 13 миллиардов рублей появится в Сочи

Его возведут в районе Олимпийского парка
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Жилой комплекс за 13 миллиардов рублей появится в Сочи

Жилой комплекс за 13 миллиардов рублей появится в Сочи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилой комплекс за 13 миллиардов рублей появится в Сочи. Его возведут в районе Олимпийского парка.

Отмечается, что элитный комплекс возведут на первой линии в Имеретинской низменности. Он будет состоять из апартаментов, отеля категории «5 звезд» и вилл. Средняя стоимость квадратного метра составит около 2,2 миллиона рублей, самая высокая – 3 миллиона.

Площадь комплекса составит 10 гектаров. Работы на объекте будут завершены в 2021 году.