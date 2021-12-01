В Крымском районе ураган повредил газопровод и сорвал кровлю со школы

Фото: t.me/sergeyi_les

В Краснодарском крае ночью 1 декабря разбушевался ураган. Он прошел по каждому району. В Крымском – порывы ветра достигали 25 м/с. Здесь несколько домов остались без газа, а школа – без крыши.

Фото: t.me/sergeyi_les

- В Крымске дерево упало на газопровод, без газа остались восемь абонентов. Ведутся ремонтные работы. В школе №57 станицы Троицкой ветер сорвал часть кровли, в школе №31 села Экономического поврежден лифт для маломобильных жителей. Уроки в этих учреждениях перенесли. Идут восстановительные работы, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Также в районе произошло 10 крупных обрывов ЛЭП, к 8 утра четыре из них удалось устранить.