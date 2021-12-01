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Общество1 декабря 2021 7:04

Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта появится в Краснодаре

Он состоится на нескольких площадках
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта появится в Краснодаре Фото: t.me/PervyshovEA

Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта появится в Краснодаре Фото: t.me/PervyshovEA

Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта появится в Краснодаре. Он состоится на нескольких площадках.

Отмечается, что инициатором проекта стала компания XSA Ramps. Она занимается возведение скейт-парков мирового уровня.

- Ребята отличные — работают на международных соревнованиях, начали проекты в Китае. При этом свое дело они начали и продолжают развивать именно в Краснодаре, продвигая его как один из центров скейтбординга, – подчеркнул в телеграме Евгений Первышов.

Отметим, что компания уже повезла в кубанской столице три скейт-парка. Они расположились в разных районах Краснодара. Отмечается, что в одной из чаш даже проходил чемпионат России по скейтбордингу.