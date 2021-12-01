Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света Фото: администрация Сочи
Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света. Коммунальщики восстанавливают подачу электроэнергии.
Отмечается, что мощные порывы ветра оставили без света жителей предгорных и сельских районов Сочи и Туапсе.
Энергетики уже привели в порядок свыше 50% поврежденных сетей. В ближайшее время они восстановят оставшиеся объекты.
Отмечается, что устраняют последствия разгула стихии 48 бригад Сочинских электросетей и 52 единицы спецтехники.