Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света Фото: администрация Сочи

Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света. Коммунальщики восстанавливают подачу электроэнергии.

Отмечается, что мощные порывы ветра оставили без света жителей предгорных и сельских районов Сочи и Туапсе.

Энергетики уже привели в порядок свыше 50% поврежденных сетей. В ближайшее время они восстановят оставшиеся объекты.

Отмечается, что устраняют последствия разгула стихии 48 бригад Сочинских электросетей и 52 единицы спецтехники.