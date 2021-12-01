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Происшествия1 декабря 2021 7:24

Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света

Коммунальщики восстанавливают подачу электроэнергии
Источник:kp.ru
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Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света Фото: администрация Сочи

Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света Фото: администрация Сочи

Из-за ураганного ветра сочинцы остались без света. Коммунальщики восстанавливают подачу электроэнергии.

Отмечается, что мощные порывы ветра оставили без света жителей предгорных и сельских районов Сочи и Туапсе.

Энергетики уже привели в порядок свыше 50% поврежденных сетей. В ближайшее время они восстановят оставшиеся объекты.

Отмечается, что устраняют последствия разгула стихии 48 бригад Сочинских электросетей и 52 единицы спецтехники.