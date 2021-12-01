Приставы арестовали квартиру на Кубани за полумиллионный долг по алиментам

Приставы продолжают работать с нерадивыми родителями

В Динском районе Краснодарского края алименты с нерадивого отца пришлось выбивать приставам. Мужчина задолжал полмиллиона рублей. Он не платил на ребенка деньги несколько лет.

- Ситуация изменилась в один момент - после того, как приставы арестовали квартиру площадью 97 квадратных метров в посёлке Южном. Она не являлась единственной недвижимостью и представители закона могли ее реализовать в счет погашения долга, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Должник в кратчайшие сроки погасил задолженность самостоятельно. И арест был снят.