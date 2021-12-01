Более 60 участков зарезервируют для строительства соцобъектов в Сочи

Земли внесут в новый Генплан города

Более 60 участков зарезервируют для строительства социальных объектов в Сочи. Земли внесут в генплан города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Накануне в Сочи проверены около 3 тысяч участков, 61 из которых подходит для возведения социальных объектов. Общая площадь земли – 50 гектаров.

– Участки буду зарезервированы и закреплены в новом генплане города. Системную работу в этом направлении важно проводить и далее, – отметил мэр Алексей Копайгородский.

Всего во владении Сочи по результатам проверки находится 133 участка.