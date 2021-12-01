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Общество1 декабря 2021 8:21

Из-за урагана в Краснодаре остановились более 10 трамваев и два троллейбуса

Сбои в работе электротранспорта произошли из-за шквалистого ветра
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Ночью 1 декабря ураган, кажется, разворотил Краснодар. Десятки поваленных деревьев, раскуроченные крыши и оборванные провода. Утром горэлектротранспорт не смог работать в нормальном режиме.

- В Краснодаре произошли сбои в работе электротранспорта из-за поваленных деревьев. Было приостановлено движение трамваев № 1, 2, 4, 5, 8 и 15 по улице Коммунаров. Стояли трамваи по улице Минской в Юбилейном микрорайоне. Также из-за упавшего на контактную сеть дерева было приостановлено движение троллейбусов № 12 и 13 в микрорайоне Гидростроителей. Простой составил около трех часов, - отметили в мэрии.

С 9 утра последствия устранили. Сейчас электротранспорт возобновил работу в штатном режиме.