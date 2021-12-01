Преступника, скрывавшегося 22 года, задержали в Сочи

В 2008 году мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступника, разыскиваемого 22 года, задержали в Сочи. Последнее время он проживал на территории Краснодарского края, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Так, в 1999 году на жителя города Кириши Ленинградской области – должностное лицо – завели уголовные дела за мошенничество и сбыт наркотиков. Фигуранта после предварительного следствия освободили под залог, позже он скрылся.

В 2008 году обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. В это время мужчина находился в розыске. Как оказалось, фигурант покинул Ленинградскую область и переехал в Абхазию – предварительно он поменял паспорт и подделал имя. Позже 6 лет разыскиваемый проживал на территории Кубани.

Накануне мужчину задержали на улице Виноградной в Сочи. Отпечатки пальцев совпали с материалами разыскиваемого фигуранта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарские следователи нашли убийцу спустя 25 лет после преступления. Мужчину, долгое время находившегося в федеральном розыске, задержали в Москве.