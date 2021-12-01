В Краснодаре 9,8 тысячи человек остаются без света после ночного урагана

На Красной пострадала иллюминация

В Краснодаре устраняют последствия ночного урагана. Из-за сильного ветра обесточило полгорода.

- Из-за перехлестов линий по 13 адресам произошли отключения электроэнергии. По восьми электричество уже восстановлено, сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на улице Ленина в станице Елизаветинской и по улице 2-й Школьной в поселке Лорис, - отметили в мэрии.

По данным ЕДДС, без света после ночного урагана остаются еще 9800 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за урагана в Краснодаре остановились более 10 трамваев и два троллейбуса.