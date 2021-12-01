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1 декабря 2021 8:39

Минздрав опроверг информацию о закрытии поликлиники на улице Трошева в Краснодаре

Такие сообщения появились в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Поликлиника работает в обычном режиме

Поликлиника работает в обычном режиме

В соцсетях местные жители начали распространять информацию о том, что поликлинику № 16 на улице Трошева закрывают. При этом краснодарцы ссылаются на «достоверные» источники.

- Арендодатель не продлевает договор аренды. Нас ждёт поликлиника либо на Карякина, либо на Московской, - разрываются от возмущений соцсети.

В минздраве эти сообщения назвали фейковыми.

- Мы опровергаем информацию о закрытии поликлиники. С договором все хорошо. Поликлиника на Трошева и после 31 декабря будет работать в штатном режиме, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.