Оперативные службы Краснодара мониторят ситуацию с непогодой

В Краснодаре действует экстренное предупреждение из-за непогоды Фото из архива КП

Минувшей ночью в Краснодаре, как и на территории всего края, пронесся сильный ураган. Последствия непогоды – поваленные деревья, разрушенные крыши, массовые отключения света и снесенные машины. Оперативные службы города продолжают мониторить ситуацию в краевой столице, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Так, в ЕДДС города следят за ситуацией на улицах города. Оперативные службы, в свою очередь, после получения информации с камер видеонаблюдения выезжают на места для устранения последствий. Учитываются и сообщения жителей в социальных сетях, которые также поступают сотрудникам бригад.

Напомним, в Краснодаре продолжает действовать экстренное предупреждение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам:

8(861) 214-33-36 или 112