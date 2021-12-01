«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников по оплате газа

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

С 1 декабря для жителей Краснодарского края стартовала предновогодняя акция от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» «Заплатил за газ – и нет пени!». По условиям акции всем абонентам, успевшим погасить свои долги за газ в полном объеме с 1 по 31 декабря 2021 года, требования по оплате пени будут прекращены.

Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» на постоянной основе и на нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и районов края. И это неудивительно – ведь пользователь газа получает реальную возможность сэкономить на погашении накопившейся задолженности.

Участие в акции станет особенно актуальным для абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за газ. По состоянию на 1 ноября в крае насчитывается более 123 тысяч таких абонентов.

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Отметим, что по условиям акции пеню все же придется заплатить в двух случаях – если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда, а также если должник не относится к категории «население».

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует всем должникам принять участие в предновогодней акции и начать новый 2022 год без долгов.