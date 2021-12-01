На Кубани за сутки в госпитали попали 868 человек с COVID-19, из них 104 – дети

Последние новости коронавируса в Краснодарском крае

В Краснодарском крае COVID-19 за сутки подтвердили у 868 человек, среди пациентов 104 несовершеннолетних. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь выявили 350, 106 и 71 случай заболевания. В Тимашевском районе инфекцию нашли у 36 пациентов, в Тихорецком – у 27, в Ейском – у 24.

- По 19 новых пациентов в Кореновском, Лабинском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах. 17 случаев инфицирования зарегистрировали в Славянском районе, по 16 – в Динском и Щербиновском районах, 13 – в Геленджике, - отметили специалисты.

В других районах от 12 заболевших и меньше.