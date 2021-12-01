На Кубани из-за непогоды действуют четыре экстренных предупреждения

На Кубани действуют четыре экстренных предупреждения Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжают действовать четыре экстренных предупреждения о непогоде. Край уже испытал на себе влияние стихии. Так, минувшей ночью в городах и районах региона прошли сильные дожди, а шквалистый ветер повалил деревья и разрушил постройки.

- В Темрюкском районе зарегистрировали нагонное явление, в Туапсе отмечены волны высотой до 6 метров, повалены деревья в Краснодаре и Сочи, - сообщают в оперативном штабе края. - Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по их распилке, работают группы по обследованию частного сектора по возможным повреждениям кровли.

Из-за непогоды тысячи пользователей остались без света. Отключение произошло в Сочи, Анапе, Краснодаре, Северском и Гулькевичском районах. Здесь без электроэнергии оказались более 89 тысяч человек.

Ветер повредил и крыши образовательных учреждений. Порывы разрушили кровли школы №31 и ДК в Белоглинском районе, школы №57 Крымского района, школы №34 Красноармейского района, краснодарского ТЦ "Центр Города" Краснодара. А в Славянском районе поступило 29 заявок о подтоплении придомовых территорий, на 8 из которых воду уже откачали, по остальным работают комиссии. Без света в муниципалитете остались более 10,8 тысячи жителей.