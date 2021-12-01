РНКБ предлагает вклад «Новогодний» с повышенной доходностью

В преддверии зимних праздников РНКБ предлагает клиентам вклад "Новогодний" с повышенной доходностью. Сезонное предложение действует с 1 декабря 2021 года до 1 марта 2022 года.

Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Срок размещения денежных средств составляет 370 дней. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Доходность по вкладу может составлять до 8,05% при оформлении вклада самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении РНКБ 24/7 и соблюдении ряда условий банковской программы лояльности.

Для участия в программе лояльности необходимо:

- совершать покупки от 10 000 руб. по дебетовой/кредитной карте с технологией бесконтактной оплаты или по виртуальной карте.

- получить на карту хотя бы 1 раз в течение предыдущих 60 дней зачисление заработной платы/пенсии.

- не иметь просроченной задолженности по кредитным продуктам.

Подробнее со ставками и условиями по вкладу можно ознакомиться на официальном сайте банка.