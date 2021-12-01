Губернатор Кубани пообещал купить новый томограф в больницу Мостовского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани пообещал купить новый томограф в больницу Мостовского района. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, он заработает уже в этом году. Вопрос от жителя муниципалитета прозвучал в эфире «Прямой линии» Вениамина Кондратьева.

- Вы подняли правильный вопрос, ковид «умеет ждать», он прячется и ждет, важно – не упустить время. Конечно, компьютерные томографы должны быть в каждом районе, не только в Мостовском, - подчеркнул губернатор. - Обязательно дам поручение, чтобы мы закупили оборудование, нет другого способа, это, конечно, не маленькие деньги. Всего Кубань затратила около 20 миллиардов рублей на борьбу с ковидом.

Кроме поставки компьютерных томографов, в станице Ахтанизовской возведут кабинет врача общей практики. Местные жители записали видеообращение с просьбой построить пункт.

- Они нужны, потому что жители должны понимать, что врач рядом, помощь - рядом. Кабинет врача общей практики будет, и в целом по краю мы не снизим темпы их возведения.