Вениамин Кондратьев о QR-кодах: «Мы дошли до тысячи заболевших»

Вениамин Кондратьев проводит прямую линию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 1 декабря, проходит прямая линия с губернатором Краснодарского края. Это первое подобное мероприятие с участием первого лица региона. Вениамин Кондратьев будет отвечать на вопросы жителей Кубани. Всего пришло около 16 тысяч обращений.

С 22 ноября в Краснодарском крае повсеместно введены QR-коды. Теперь посещать общественные места можно только вакцинированным или тем, кто имеет медотвод. Эта ограничительная мера нужна для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию у жителей края.

Губернатор отметил, что альтернативы QR-кодам нет. Они необходимы для сохранения экономики и жизни людей.

- Я прошу понимания у жителей края. Мы очень долго шли к решению о введении QR-кодов в Краснодарском крае. Мы сегодня не можем испытывать бизнес на прочность, - рассказал Вениамин Кондратьев. - Сегодня нет альтернативы, чтобы спасти жизни. Можно было сделать, как в 2020 году, и опять все закрыть. Но жесткие ограничительные мероприятия привели к проблемам в экономике. Сможет ли наш малый и средний бизнес справиться в такой ситуации? Навряд ли.

Глава региона напомнил, что единственным правильным способом для защиты от коронавируса остается вакцинация.