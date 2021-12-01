Границы территорий и зон охраны для памятников погибшим при защите Отечества появились на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Границы территорий и зон охраны для памятников погибшим при защите Отечества появились на Кубани. Их утвердили в Кореновском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Специалисты изучили архивные документы, проанализировали градостроительную ситуацию. Это братские могилы, мемориалы в честь погибших при защите поселений Кореновского района в годы Великой Отечественной войны, – подчеркнул вице-губернатор Сергей Болдин.

Отмечается, что благодаря этой работе памятники будут сохранены для следующих поколений.

Напомним, что Кореновский район вошел в число участников эксперимента по внедрению Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.