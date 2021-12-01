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Общество1 декабря 2021 9:44

Вениамин Кондратьев о строительстве Яблоновского моста: "Оно завершится в 2023 году"

Губернатор Кубани рассказал об этом на прямой линии
Ева МУР
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Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что строительство нового Яблоновского моста на въезде в Краснодар завершится в конце следующего года. Об этом он сообщил на прямой линии с жителями региона. Этот вопрос поступил от пенсионера из Краснодара Владимира Симонова.

- Строительство завершится в следующем году. Это очень серьезные деньги, существенная федеральная поддержка. Нужно заниматься и Тургеневским мостом, и Туапсинский и Мостовской районы нуждаются. По мостовым переправам - должны быть системные решения, в том числе и федеральные вложения, - сказал во время прямого эфира губернатор Кубани.

Напомним, мост был закрыт для грузового и общественного транспорта в 2019 году из-за аварийности.