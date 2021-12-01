ВРП Кубани в 2021 году впервые за всю историю региона превысит 3 трлн рублей

На вопросы Кондратьев отвечает в прямом эфире

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отвечает на вопросы жителей и гостей региона в прямом эфире. В начале губернатор подвел итоги уходящего года.

- Мы сделали серьезный и качественный скачок. В 2021 году ВРП края впервые в истории превысит 3 трлн рублей. Рост показали АПК, промышленность, санаторно-курортная сфера, транспорт и все отрасли экономики, – сказал Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава региона сообщил, что в условиях пандемии Кубани удалось сохранить экономику, сейчас первоочередная задача – сохранить жизни.

Также Кондратьев рассказал, что Яблоновский мост достроят в 2022 году.