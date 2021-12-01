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Происшествия1 декабря 2021 9:49

Снесенная ветром фура придавила пять автомобилей в Краснодаре

Ураган опрокинул «Газель»
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Снесенная ветром фура придавила пять автомобилей в Краснодаре

Снесенная ветром фура придавила пять автомобилей в Краснодаре

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Снесенная ветром фура придавила пять автомобилей в Краснодаре. Ураган опрокинул «Газель» утром в среду, 1 декабря.

Отмечается, что ЧП произошло в микрорайоне Гидростроителей. За рулем «Газели» был 27-летний местный житель.

- Во время поворота на улицу Писателя Знаменского грузовик опрокинулся на пять припаркованных машин, - рассказал «КП» – Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Отметим, что из-за ураганного ветра, который обрушился на столицу Кубани утром в среду, пострадали как минимум 15 автомобилей. Они получили механические повреждения.