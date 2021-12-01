Почти 17 млрд рублей выделили на борьбу с COVID-19 на Кубани Фото из архива КП

Почти 17 миллиардов рублей выделили на борьбу с COVID-19 в Краснодарском крае. Затраты во время пандемии озвучил губернатор Кубани во время прямой линии.

В частности, из 17 миллиардов 12 отведены из федерального бюджета, 4 – краевые средства. На Кубани оборудовали больницы, открыли ковидные госпитали, приобрели лекарства, поставили вакцины, СИЗ и оборудование. В том числе средства выделены на выплаты медикам, работающим в красных зонах.

– В прошлом году нам пришлось прибегнуть к серьезным ограничениям, чтобы не допустить распространения инфекции, что значительно ударило по экономике, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Нам нужен коллективный иммунитет. И помочь может только вакцинация и введение QR-кодов. Сегодня нет другой альтернативы, чтобы спасти жизни и здоровье людей.