Вениамин Кондратьев о дефиците медиков: "Важно, чтобы выпускники краевых медучреждений были заинтересованы в профессии"

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает отвечать на вопросы жителей региона в прямом эфире. На прямую линию поступило около 16 тысяч обращений. Большинство из них - посвящены медицинской сфере. Так, главе региона задали вопрос о дефиците медиков в больницах и поликлиниках.

- Наша медицина выходит на высокотехнологичный уровень, - заявил губернатор Краснодарского края в прямом эфире. - Нам важно, чтобы врачи умели обращаться с техникой. Они - будущее нашего края. Поэтому мы создали специальную социальную ипотеку. Ее смогут получить медики, педагоги и социальные работники, которые прожили на Кубани 10 лет.

Глава региона отметил, что в программу заложили 1 миллиард рублей.

- Получить социальную ипотеку можно будет со следующего года, - подчеркнул губернатор. - Врачи должны идти на работу с хорошим настроением из своего личного жилья.