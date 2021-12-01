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Общество1 декабря 2021 10:14

Кондратьев раскритиковал руководство Горячего Ключа и Темрюкского района за районы без берегоукрепления

Об этом он сказал при общении с жителями в прямом эфире
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Кондратьев в студии телеканала

Кондратьев в студии телеканала

Жители Горячего Ключа и Темрюкского района пожаловались Вениамину Кондратьеву на устаревшие инженерные сооружения, также сообщили о постоянных подтоплениях.

- Проблема подтоплений – это проблема рукотворная. Как защитить те домовладения, которые уже построены, и как не допустить застройки. Одни зарабатывают, а мы должны делать берегоукрепление. Эту проблему нужно решать вместе с застройщиками. Я хотел бы, чтобы такое строительство в крае остановилось, в устьях и поймах рек, на видовых местах, - сказал Кондратьев.

По Горячему Ключу глава региона пообещал начать работать. Он добавил, что в генпланах отразят зоны подтоплений, чтобы исключить строительство.