Губернатор Кубани о новых генпланах на курортах: «Забирать дома никто ни у кого не будет»

Вениамин Кондратьев отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края продолжает отвечать на вопросы жителей региона. Один из них – о внесении изменений в генеральные планы курортных городов. Опасения людей безосновательны, только собственники имеют право управлять своей недвижимостью, объяснил глава региона.

- Для меня право собственности – священное право. Никто ничего не заберет и не изымет, даже если зона поменяется, - отметил Вениамин Кондратьев. - Нам нужны новые генпланы, потому что курорты должны развиваться, выглядеть фешенебельно. Мы хотим конкурировать. Поэтому нам нужен архитектурный облик, хотя бы в 200 метровой зоне. А сейчас Геленджик с Анапой застряли в 90-х.

Глава региона отметил, что собственники могут продавать и передавать по наследству свои дома после принятия генпланов, при этом кадастровая стоимость жилья не упадет.