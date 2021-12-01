Вениамин Кондратьев рассказал, как можно решить проблему пробок в Краснодаре

Вениамин Кондратьев в прямом эфире

1 декабря губернатор Кубани проводит прямой эфир. Вениамин Кондратьев отвечает на все насущные вопросы. В том числе, глава рассказал, как можно решить проблему пробок в Краснодаре.

- Проблему видеть невозможно. Огромное количество транспорта и людей сейчас в городе. Решение – не сиюсекундно, улицы мы не раздвинем. Альтернатива – Западный обход. Но его нужно достроить, - сказал Кондратьев.

Решить проблему пробок можно создавая новые транспортные артерии вокруг города, акцентировал губернатор.

- Завершить строительство Западного обхода планируется в 2023 году. Он будет начинаться в Пластуновской и выходить в районе Марьинской, - добавил мэр города Андрей Алексеенко.

Также решено соединить Южный и Западный обход, что позволит решить транспортную проблему. Проект Восточного подъезда через Тихорецкую, Индустриальную и Знаменский уже одобрен, власти ждут финансирования.

Целиком объездное кольцо вокруг Краснодара будет выполнено в 2024 году.