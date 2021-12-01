На Кубани планируют построить 11 ФАПов и 15 кабинетов ВОП в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани планируют построить 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 кабинетов врача общей практики в 2022 году. Вопрос нехватки амбулаторий обсудили в эфире прямой линии губернатора Кубани.

– Нам нужны офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Люди, живущие в сельской местности, должны знать, что медпомощь рядом. Поэтому в целом по краю мы не снизим темпов строительства, – отметил Вениамин Кондратьев.

В 2021 году в регионе возводят 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 20 кабинетов врача общей практики. В течение 4-5 лет планируется решить вопрос нехватки амбулаторий в крае.

– Высокотехнологичная медицина недешевая. Один робот «Да Винчи» для операций стоит 300 миллионов рублей, в наших краевых больницах их два, - подчеркнул глава региона.