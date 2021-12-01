Вениамин Кондратьев раскритиковал строительство микрорайонов в Краснодаре. Так, территории возводят без социальных объектов – детских садов и школ. В эфире прямой линии жительница Краснодара обратилась с вопросом возведения школы в микрорайоне Петра Метальникова – на выделенном участке не ведется строительство. Обозначено, что учреждение возведут к 2024 году.

- Я удивлен, что участок есть, а школа не строится. Как можно так проектировать районы и не предусмотреть территорий под детские сады и школы. Обращаюсь к властям Краснодара, такое количество микрорайонов, квадратных метров, а соцобъектов нет, - отметил Вениамин Кондратьев.

- К концу следующего года приступим к строительству школы на 1550 мест, проектирование уже ведется, в октябре был передан в муниципалитет участок. Завершим возведение к 1 сентября 2024 года, - в свою очередь, отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.